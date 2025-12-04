Сотни пассажиров рейса Red Wings отправили в отели из-за ЧП с двигателем

В Москве благополучно завершилась экстренная ситуация с самолетом Red Wings, у которого в полете возникли проблемы с двигателем. После успешной аварийной посадки в аэропорту «Домодедово» всех пассажиров обеспечили питанием и разместили на ночь.

По информации представителя авиакомпании, 283 человека были размещены в гостиницах, еще 129 пассажиров смогли разъехаться по домам. Для оперативной помощи еще до приземления воздушного судна в аэропорту была усилена дежурная смена. Для комфортного ожидания в международной зоне был организован временный спальный район. К 4:25 утра все путешественники покинули территорию аэропорта.

Инцидент произошел вечером 3 декабря: лайнер Boeing 777-200, выполнявший рейс из Москвы, подал сигнал бедствия. В течение часа самолет вырабатывал топливо над Московской областью перед возвращением и безопасной посадкой в аэропорту вылета. На борту находились 425 человек, никто не пострадал. Предварительно, причиной нештатной ситуации мог стать перегрев генератора. Запланированный вылет в Таиланд состоится вечером 4 декабря, для этого будет предоставлен тот же или запасной борт.

Ранее сообщалось, что Red Wings изменит график полетов из-за инцидента с лайнером в Домодедово.