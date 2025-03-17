Тысячи пришедших проститься со старцем Илией часами стоят в очереди у Оптиной пустыни

Прощание с духовным наставником братии Оптиной пустыни и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, схиархимандритом Илием (Ноздриным), продлится до пяти часов утра вторника, 18 марта. После небольшого перерыва оно возобновится с 7 до 10 часов. Об этом в беседе с РИА Новости поведал епископ Можайский Иосиф (Королев), который является наместником монастыря.

По состоянию на 23:30 люди продолжают прибывать, очередь к храму растянулась на сотни метров, уходя за пределы монастыря. Всего за два дня, к вечеру понедельника, около десяти тысяч человек пришли проститься со старцем.

«Проститься можно будет до 5 утра, потом монастырь закроют до 7 часов. Далее можно (проститься. — Прим. ред.) с 7 до 10 утра», — рассказал владыка Иосиф.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта ушел из жизни схиархимандрит Илий. Предполагается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание старца, которое состоится в 12:00 18 марта. Похороны отца Илия пройдут на территории Оптиной пустыни у часовни в честь Воскресения Христова.