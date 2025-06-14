Сотни российских туристов остались без багажа после возвращения в Москву из Антальи

Более 500 российских туристов, прилетевших из Антальи во Внуково, не нашли багаж, пишет Mash. Пассажиры ждали около часа у 10-й транспортной ленты, чтобы получить свои вещи, однако так и не дождались их — они остались в Турции.

Ситуация усугубилась тем, что российские граждане, ставшие клиентами Turkish Airlines, были вынуждены прождать еще более трех часов для того, чтобы оформить официальный возврат личных вещей через заявление.

С такой же проблемой столкнулись и другие российские туристы, прилетевшие из Турции. Они таже прождали около трех часов, чтобы написать официальное письмо из-за утерянных вещей.

Как рассказали сотрудники воздушной гавани, багаж мог случайно попасть на другую ленту или задержаться в аэропорту Антальи по техническим причинам.

Как пишет Mash, в аэропорту туристов не обрадовали и тем, сколько по времени может занять отправка вещей. Там уточнили, что увидеть свои чемоданы и сумки отдыхающие смогут лишь через месяц, так как доставка вещей в среднем занимает 30 дней.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в госпитале Sanglah на Бали покалечили российских туристов.