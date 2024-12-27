Сотни жителей Ростова-на-Дону остались без отопления

Часть Первомайского района в Ростове-на-Дону временно осталась без подачи тепла. Как пояснил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов, это случилось из-за выявленного дефекта на теплотрассе.

В сообщении министра сказано, что отопления временно не будет в 25 многоквартирных домах в границах улиц Пановой, Клубная, Студенческая, Ватутина, Зеленодольская и 1-й Конной Армии. На тепловой трассе обнаружили дефект, который устраняют специалисты АО «Теплокоммунэнерго».

По словам Орлова, работы планируется завершить в 18:00, 27 декабря. После этого подачу тепла в домах восстановят.

Как напомнил портал 161.Ru, проблема с отоплением была и 24 декабря, но в домах Северного жилмассива. Там без благ цивилизации в минусовую температуру остались 80 тысяч человек. Виной тому была также авария на теплотрассе, которую устраняли почти три дня.

Ранее сообщалось, что жители поселка под Нижним Тагилом заявили, что два года их квартиры не отапливают.