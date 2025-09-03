Сотни жителей Крыма приняли участие в акции в честь бойцов СВО

Патриотическая акция «1 сентября без цветов — сохрани жизнь бойцов» объединила сотни семей по всему Крыму и за его пределами, предложив альтернативу традиционному празднованию Дня знаний. Как сообщила «Крым 24» представитель благотворительной организации «Твори добро» Наталья Шепель, инициатива была направлена на переориентацию ресурсов с праздничных атрибутов на практическую помощь участникам специальной военной операции.

По ее словам, суть акции заключалась в добровольном отказе от покупки дорогостоящих букетов в пользу сбора средств и медикаментов для военнослужащих. Такой подход позволил не только оказать реальную поддержку бойцам, но и придать новое, более глубокое значение празднику первого школьного звонка. Школьники вместе с родителями осознанно участвовали в сборе помощи, что способствовало формированию гражданской ответственности и сопричастности к общему делу.

Эксперт добавила, что важным социальным последствием стало вовлечение молодого поколения в благотворительную деятельность через понятные и близкие им форматы. Для многих семей этот день стал не просто началом учебного года, а моментом единения вокруг значимой общественной миссии. Дети на практике узнавали о ценностях взаимопомощи и сострадания, а собранные средства были направлены на приобретение необходимых медикаментов и средств первой помощи.

По ее мнению, акция продемонстрировала эффективность сочетания образовательных традиций с современными вызовами времени. Она не только позволила оказать существенную материальную поддержку военнослужащим, но и стала важным воспитательным инструментом, сформировав у подрастающего поколения понимание истинных ценностей и личной ответственности за судьбу страны.

