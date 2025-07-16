Сотни животных спасли из горящей квартиры

Во Всеволожском районе Ленинградской области в горящей квартире заложниками огня стали сотни животных, которых удалось спасти благодаря оперативным действиям пожарных. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Пожар случился на втором этаже деревянного дома в деревне Вартемяги. В жилых помещениях находился настоящий зоопарк. Огнеборцы нашли вместо стандартного набора мебели и вещей сотни экзотических животных в террариумах и клетках. Спасатели оперативно организовали эвакуацию, вынося питомцев партиями.

Спасателям удалось эвакуировать 700 черепах, 11 ежей, 11 хомяков и трех кроликов до того, как огонь полностью охватил помещение. Однако 118 зверей спасти не смогли. Отмечается, что хозяева дома-зверинца не пострадали.

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