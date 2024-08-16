Сотовая связь и интернет стали бесплатными в девяти районах Белгородской области

В связи с введением режима ЧС в девяти районах Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет, сообщило РИА Новости.

Как пояснили в Минцифры, бесплатной мобильной связью и интернетом обеспечили девять районов Белгородской области из-за введения режима ЧС.

В настоящее время по региону продолжаются атаки ВСУ, которые совершаются в том числе на населенные пункты и гражданские объекты. Силами российских ПВО над Белгородской областью сбивают украинские беспилотники, а также предотвращают артиллерийские удары.

Ранее стало известно, что МЧС признали ситуацию в Белгородской области ЧС федерального уровня.