Сотрудник МИД Франции убит при ударе Израиля по дому в секторе Газа

Сотрудник Министерства иностранный дел Франции погиб при ракетном ударе Армии Израиля по дому в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ракетная бомбардировка велась ЦАХАЛ по дому с дипломатами в городе Рафах на юге сектора Газа.

Других подробностей трагического инцидента пока не приводится.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».