Сотрудник полиции в Саратове пытался получить 10 миллионов рублей от наркоторговцев

По версии следствия, еще в мае начальник антинаркотического отдела потребовал у задержанного мужчины десять миллионов рублей, в обмен на которые он обещал освободить от уголовной ответственности мужчину и его жену. Для этого полицейский получил телефон задержанного с паролями от криптокошельков. Однако получить деньги ему не удалось, так как полностью доступ к чужим средствам он получить не смог.

Сообщается, что сотрудник полиции был задержан, если подозрения в отношении него подтвердятся, то он будет уволен из правоохранительных органов. Также мужчина получит положенное в этом случае уголовное наказание.