В Афинах брошенная полицией граната попала в голову фотожурналиста

В воскресенье, 26 января, на площади Синтагме в центре Афин у здания парламента Греции прошел митинг. Люди требовали провести расследование причин железнодорожной трагедии в Темпи, когда 28 февраля 2023 года погибли 57 человек.

По данным полиции, участие в митинге приняли 30 тыс. человек. Представители СМИ утверждают, что в центре греческой столицы собралось от 70 до 150 тыс. человек.

После митинга неизвестные в масках начали бросать в полицию камни, после чего там применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Одна из них попала в голову экс-президента Союза фотографов Греции Мариоса Лолоса в Пропилее. Инцидент попал на видео.

Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA осуждает применение насилия в отношении коллег и требует наказания виновных.

FPA напомнила, что греческая полиция в течение последних двух лет принимает участие в работе целевой группы, созданной правительством страны с целью укрепления свободы прессы и безопасности журналистов.

Ранее сообщалось о том, что Греция теряет по 1 млрд евро в год из-за снижения турпотока из России.