Сотрудникам Центра подготовки космонавтов вручили награды правительства Подмосковья

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная вручила сотрудникам Центра подготовки космонавтов в Звездном городке награды правительства Подмосковья за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики.

Как сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области, визит в Звездный городок начался с возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина. Память самого знаменитого космонавта почтили также генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, глава муниципалитета Евгений Баришевский, депутат ГД Денис Кравченко и начальник НИИ ЦПК Максим Харламов.

В ведомстве подчеркнули, что Россия была и остается ведущей космической державой, а уникальные отечественные разработки приведут страну к новым космическим прорывам.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне спецоперации.