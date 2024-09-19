Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья провели выездной прием в Жуковском

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провели выездной прием жителей в Жуковском. Также к участию в мероприятии присоединился представитель местной прокуратуры.

На прием обратились семнадцать местных жителей. Граждан волновали вопросы жилищно-коммунальной сферы, получения матпомощи и субсидий. Все обращения взяли на контроль.

«Ко мне и моим сотрудникам обращаются жители по разным вопросам с просьбой восстановить их права. Все обращения рассматриваются в соответствии с законодательством», - отметила омбудсмен.

Подать обращение можно по номеру 8 (498) 602-32-20, по почте upchmo@mosreg.ru или на официальном портале аппарата уполномоченного.