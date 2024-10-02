Сотрудники ФСБ задержали девятерых подростков, готовивших нападения на россиян

Спецслужбы задержали девятерых подростков, которые готовили нападения на россиян. Подготовкой преступлений они занимались под руководством украинских кураторов через Discord. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

Нападения планировалось совершать в местах массового скопления людей: в образовательных и религиозных учреждениях и т.д.

Также представители спецслужб сообщили, что в России задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые, выполняя инструкции киевских кураторов, планировали совершить противоправные действия в отношении представителей органов государственной власти, учителей и одноклассников. По данным ведомства, все задержанные были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ возбудила новые дела против иностранных журналистов из-за репортажей из Суджи.