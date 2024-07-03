Сотрудники ГИБДД в Кемерово попались на восьми взятках от нарушителей

В столице Кузбасса инспекторы ДПС получили восемь взяток. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на комментарий МВД по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Кемерово попались на получении взяток. Известно как минимум о восьми эпизодах принятия средств от нарушителей. Как отмечают кузбасские правоохранители, вычислить нечистых на руку сотрудников удалось благодаря совместной работе с региональным УФСБ.

Отмечается, что на преступление пошли два сотрудника ГИБДД. Они понесут наказание в соответствии с законодательством, в их отношении возбудили уголовное дело. Кроме того, они лишились полномочий и работы. Размер взяток не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кемерове отправили в СИЗО начальника отдела МАУ «ГЦС Кузбасс».