Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья помогли решить свыше трехсот вопросов жителей в соцсетях с начала года

С начала этого года сотрудники Главгосстройнадзора Московской области ответили на 314 обращений жителей, которые они направляли через соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, например, граждан интересовали вопросы завершения возведения объектов долевого строительства, содержание строительных площадок, сроки завершения строительства социальных объектов. Специалисты дали ответ по каждому из запросов граждан, в ряде случаев были организованы проверки на месте с участием заявителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.