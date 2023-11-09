Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство детского сада в Химках

Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства детского сада, который появится в микрорайоне Новогорск городского округа Химки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга инспекторы проверят соответствие проекту выполненных земляных работ, возведение фундаментов и конструкций подземной части, временные строения и сооружения», — говорится в сообщении.

Сейчас стройготовность объекта достигает 15%, завершить все работы планируют в августе следующего года. В детском саду будет четыре этажа, включая подземный. Его будут посещать дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Рядом со зданием обустроят зоны для игр и занятий физкультурой. Сам детский сад оснастят преимущественно отечественным оборудованием.

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