Сотрудники Главгосстройнадзора проверили ход возведения детской областной больницы в Красногорске

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели внеплановую выездную проверку, чтобы оценить ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стройготовность объекта составляет 76%. Завершение работ запланировано на конец весны 2024 года. В больнице, которая станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье, каждый год будут оказывать помощь более 15 тысячам детей из Подмосковья и других регионов. В здании площадью 100 тысяч квадратных метров обустроят консультационно-диагностический центр, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Кабинеты оснастят современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.