Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья провели открытые уроки по дорожной безопасности для школьников в День знаний

В День знаний сотрудники Госавтоинспекции Московской области организовали открытые уроки, в рамках которых рассказали школьникам о правилах дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, один из уроков прошел в Опалиховской гимназии Красногорска. Его провели начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции региона Мария Соленова, начальник Управления МВД России по Красногорску Николай Жуков, руководитель отдела Госавтоинспекции округа Александр Мельников и гендиректор РОО СБДД Ирина Скалябина. Школьников поздравили с праздником, а также рассказали им о важных правилах, которые требуется соблюдать пешеходам. Кроме того, ученикам подарили световозвращающие элементы и информационные памятки о ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с Днем знаний.