Сотрудники ГУФСИН Подмосковья провели рабочую встречу с представителем центра имени Рошаля

ГУФСИН России по Московской области продолжает развивать производственный сектор и реализовывать заказы на производство продукции для государственных и муниципальных учреждений, а также для федеральных органов исполнительной власти, в рамках этой работы сотрудники производственной службы ГУФСИН региона провели рабочую встречу с начальником отдела правового обеспечения и закупочной деятельности ГБУЗ Московской области «Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля» Рустамом Гусейновым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили возможность размещения заказов на выпуск продукции легкой промышленности на производственных мощностях исправительных учреждений региона. Среди потенциальной продукции – постельные принадлежности и мягкий инвентарь. Подобное взаимодействие выстраивается для того, чтобы обеспечить трудоустройство осужденных, привить им профессиональные и трудовые навыки и помочь возместить причиненный ущерб.

