Сотрудники ГУСТ Подмосковья обработали более двух тысяч обращений граждан на «Доброделе» за день
Фото: [ГУСТ МО]
Сотрудники ГУСТ Московской области обработали за день более 2,2 тысячи обращений местных жителей, которые они направляли через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«За окном настоящая зима — волнующей для многих остается тема уборки: предоставили более 1,5 тысячи решений. По вопросу вывоза снежных навалов — более 100 ответов. Мы понимаем, насколько важно узнать все детали: для этого обозначаем сроки, прикладываем фото, по возможности, и видеоматериалы, чтобы сомнений не возникало», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По ее словам, качественное информирование граждан поможет снизить риск появления повторных обращений. Чаще всего запросы направляли жители Красногорска, Балашихи, Химок, Королева и Раменского.
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