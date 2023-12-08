Сотрудники ГУСТ Подмосковья обработали более двух тысяч обращений граждан на «Доброделе» за день

«За окном настоящая зима — волнующей для многих остается тема уборки: предоставили более 1,5 тысячи решений. По вопросу вывоза снежных навалов — более 100 ответов. Мы понимаем, насколько важно узнать все детали: для этого обозначаем сроки, прикладываем фото, по возможности, и видеоматериалы, чтобы сомнений не возникало», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.