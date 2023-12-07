Сотрудники ГУСТ Подмосковья помогли решить более двух тысяч запросов граждан в соцсетях за месяц

Сотрудники ГУСТ Московской области в ноябре помогли решить более 2,1 тысячи запросов граждан по тематике содержания территорий, которые они направляли через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Основные вопросы в ноябре: снег и наледь во дворах — 971, уборка общественных территорий — 381, ненадлежащее состояние детской игровой площадки — 310 решений», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, сотрудники подмосковного ГУСТ решали только те вопросы по снегу и наледи, которые входили в их компетенции, то есть относились к дворам и общественным пространствам. При этом снежные завалы на дорогах, в частном секторе и на федеральных трассах относятся к дорожным службам, заключила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.