Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели около семи тысяч телефонных консультаций за зиму

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области за зимний период провели почти семь тысяч телефонных консультаций для местных жителей, которые обращались в ведомство по профильным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУСТ.

«Сотрудники готовы найти оптимальное решение, разобраться и помочь. Для этого жителям или юридическим лицам нужно только выбрать удобный способ связи, будь то портал «Добродел», социальные сети, официальное письмо или запись на прием. Также можно обратиться на горячую линию», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Чаще всего граждане звонили на «горячую линию» ведомства, чтобы проконсультироваться по поводу уборки территорий от снега и наледи, а также сообщить о сбросе мусора в местах, которые для этого не предназначены. Помимо этого, жители звонили, чтобы поблагодарить инспекторов областного ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

Актуально
Подмосковье
Главное управление содержания территорий Московской области
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области