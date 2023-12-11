Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели почти семьсот профилактических мероприятий за месяц

Сотрудники ГУСТ Московской области провели 674 профилактических мероприятий в ноябре, такая работа направлена на дальнейшие недопущение нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В последний осенний месяц популярнее были консультации — 501 беседа проведена с юридическими лицами и предпринимателями, предостережений о недопущении нарушений — 173. Консультирование доступно для каждого муниципалитета, но в ноябре этот формат был на первом месте у Подольска — 73», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Министр напомнила, что подмосковные предприниматели могут проверить себя самостоятельно. Для этого можно заказать консультацию или договориться о профилактическом визите здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.