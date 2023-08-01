Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели почти тысячу телефонных консультаций за июль

Сотрудники ГУСТ Подмосковья в июле оказали 934 телефонных консультации, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом количество звонков на «горячую линию» увеличилось на 30% в сравнении с предыдущим месяцем.

«Увеличилось количество сообщений о сбросе мусора и строительных отходов, а также количество устных благодарностей, ранее жители предпочитали положительные эмоции переносить исключительно на бумагу, — уточнила глава областного ГУСТ Светлана Аипова.

Обратиться на «горячую линию» можно с 9 до 18 с понедельника по четверг и с 9 до 16:45 — в пятницу по телефону 8 (498) 602-83-49.

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