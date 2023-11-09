Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели порядка тысячи телефонных консультаций в октябре

Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели 959 консультаций по вопросам законодательства в минувшем октябре, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вопросы по большей части классические: сообщения о необходимости локальной уборки, сбросе мусора вне мест накопления, а также остаются популярными запросы на разъяснение тонкостей законодательства», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.

По ее словам, инспекторы обрабатывают все запросы местных жителей. В некоторых случаях для проведения консультаций им приходится дополнительно проработать запрос, поэтому они возвращаются к гражданам с обратной связью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.