Сотрудники ГУСТ Подмосковья сформировали более четырехсот тысяч решений на «Доброделе» в этом году

С начала этого года сотрудники ГУСТ Московской области предоставили более 430,9 тысячи решений на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Смена сезонов приносила новые задачи. Например, в зимний период инициативные граждане чаще всего обращали внимание на несвоевременную уборку снега — сформировано свыше 10,8 тысячи ответов. Весной и летом больше всего сообщений, более 12,3 тысячи, касалось покоса газонов, осенью — работы уличного освещения, предоставили 21,8 тысячи решений», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.

Чаще всего свои запросы на портале оставляли жители Одинцово, Балашихи, Красногорска, Химок, Люберец, Мытищ, Подольска и других округов. Министр уточнила, что инспекторы обозначают сроки решения задачи, после ее выполнения прикладывают фото и видеоматериалы. В этом году в работе также задействовали технологии искусственного интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.