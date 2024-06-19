Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около двухсот тысяч ЭКГ с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 году сотрудники кардиопульта приняли и расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ, кардиопульт представляет собой консультационный центр, позволяющий бригадам скорой передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу во время выезда. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такая оперативность крайне важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По его словам, в 3% случаев у пациентов выявили острую сердечную патологию, которая требовала госпитализации в региональные сосудистые центры. Отметим, что работу кардиопульта удалось организовать благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ на Московскую областную станцию скорой помощи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.