Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около двухсот тысяч ЭКГ с начала года

«Такая оперативность крайне важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.