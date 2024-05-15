Сотрудники Комлесхоза Подмосковья посадят более шестисот тысяч деревьев в рамках лесовосстановления

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области высадят более 620 тысяч деревьев в рамках работы по лесовосстановлению в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«В этом году на май запланировано к подготовке более 112 га почвы и еще более 10 га — на сентябрь. В итоге — на более чем 120 га появятся новые леса Подмосковья», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ведомстве добавили, что такая работа проводится в случае, если нельзя провести естественное лесовосстановление, а также если на лесных участках погибли лесные культуры. Для посадки будут использоваться деревья пород ель, сосна и дуб. Такие работы проходят во время проведения ежегодных весенних и осенних акций по посадке леса, а также силами подрядных организаций по контракту и сотрудниками ГАУ МО «Центрлесхоз» с привлечением экоактивистов и волонтеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.