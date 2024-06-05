Сотрудники коммунальных служб Подмосковья провели проверку систем вентиляции в многоквартирных домах

С начала 2024 года специалисты коммунальных служб Подмосковья восстановили работоспособность систем вентиляции в более чем одной тысяче квартир, проверки их работы и ремонт должны проводить сотрудники управляющей организации дома. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особую важность представляют собой системы вентиляции в домах с газовым оборудованием», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве отметили, что вентиляция в домах позволяет проводить эффективное проветривание всех помещений, выводить отработанные воздушных масс и контролировать уровень влажности в помещении. Отметим, что сообщить о конденсате на окнах, неприятном запахе или плесени на стенах можно в управляющую организацию дома или в ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.