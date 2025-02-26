Сотрудники МЧС спасли девочку из опасной бытовой ситуации

В Челябинске малолетняя девочка с балкона звала о помощи из-за работающей плиты. Вызволять ребенка пришлось спасателям, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент произошел на улице Александра Шмакова. С квартиры многоэтажного дома, на балконе, стояла девочка и звала маму. Очевидцы интересовались у нее, что произошло. Ребенок объяснил, что включил плиту, но выключить уже не смог.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Они развернули автолестницу и спустили девочку на землю. До мамы дозвониться не получилось, но в итоге ситуация разрешилась благополучно. Никто не пострадал.

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