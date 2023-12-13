Сотрудники Минэкологии Подмосковья обследовали заповедное озеро в Одинцово

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области обследовали памятник природы «Озеро Бельское с прилегающими лесами», который расположен в Одинцовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обследование было проведено для того, чтобы убедиться в соблюдении режима особой охраны на заповедных территориях. В результате было установлено, что особо охраняемая природная территория находится в хорошем состоянии.

«Это очень ценная в экологическом отношении территория. Помимо водно-болотных местообитаний, которые составляют озеро Бельское и окружающие его болота, здесь расположены высокобонитетные старовозрастные леса. Такое сочетание обуславливает большое видовое разнообразие», — сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, в одинцовской ООПТ обитают 37 видов наземных позвоночных животных, в том числе особо охраняемые — серый журавль в период миграций, а также два вида редких бабочек. Помимо этого, здесь расположены многочисленные муравейники рыжих лесных муравьев.

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