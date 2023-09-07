Сотрудники подмосковного Фонда капремонта сдали донорскую кровь

В хранилище Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского поступило около 35 литров крови. В акции приняло участие 67 человек. Донорство крови — невероятно важный и доступный многим вид благотворительности. Всего одна процедур может спасти жизнь двум-трем людям.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье соревнуются пожарные России и Белоруссии.