Сотрудники подмосковного НИКИ детства и института Вельтищева обсудили планы по сотрудничеству

«Институт Вельтищева входит в консорциум «5П Детская медицина» и мы являемся с ними партнерами, поэтому, прежде всего, обсудили наши партнерские отношения, и то, как мы могли бы еще сотрудничать более активно и тесно. Также мы определили планы работы на этот год и конечно обсудили подготовку Всероссийского конгресса с международным участием «5П Детская медицина», — отметила старший научный сотрудник отдела наследственных и метаболических болезней, председатель Союза молодых ученых НИКИ детства Татьяна Киян.