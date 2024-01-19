Сотрудники подмосковного НИКИ детства и института Вельтищева обсудили планы по сотрудничеству
Фото: [НИКИ детства]
В Москве прошло совместное заседание Совета молодых ученых и Союза молодых врачей НИКИ детства и Общества молодых ученых НИКИ педиатрии им. ак. Ю. Е. Вельтищева, на котором специалисты обсудили вопросы взаимодействия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Институт Вельтищева входит в консорциум «5П Детская медицина» и мы являемся с ними партнерами, поэтому, прежде всего, обсудили наши партнерские отношения, и то, как мы могли бы еще сотрудничать более активно и тесно. Также мы определили планы работы на этот год и конечно обсудили подготовку Всероссийского конгресса с международным участием «5П Детская медицина», — отметила старший научный сотрудник отдела наследственных и метаболических болезней, председатель Союза молодых ученых НИКИ детства Татьяна Киян.
По ее словам, мероприятие прошло в дружеской и теплой обстановке. Она добавила, что стороны планируют проводить такие встречи чаще. В этот раз молодые ученые также приняли участие в круглом столе «Современный взгляд на доказательную медицину» и мастер-классе по созданию презентаций в PowerPoint для докладов.
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