Сотрудники похоронного бюро подменили труп, где-то потеряв покойника

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, семья подала в суд на похоронное бюро Forest Lawn Covina Hills. Они утверждают, что бюро подменило тело их родственника, мужчины по имени Джоуи Эспиноса. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Сотрудники бюро допустили ошибку: они выдали скорбящей семье Эспиносы останки другого человека. Необходимые останки обнаружили не сразу, и на исправление ситуации потребовалось более часа.

Как призналась тетя Эспиносы, произошедшее повергло в шок расстроенных участников похорон. Церемония была омрачена еще одним драматическим событием: на поминальной службе муж Леварио внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован с сердечным приступом.

Forest Lawn Covina Hills признало произошедшее ошибкой планирования и предложило компенсацию в размере 200 долларов (16,3 тыс. руб.). Первоначально стоимость услуг составляла почти 20 тыс. долларов (1,6 млн рублей).

«Когда вы тратите столько денег на такое место, как Forest Lawn, вы надеетесь, что они все сделают правильно», — посетовала Леварио.

