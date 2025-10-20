На Тайване женщина попыталась взять кредит с помощью пальца покойника

На Тайване женщина попыталась оформить миллионный кредит, используя отпечаток пальца покойного. Ее афера провалилась в самый драматичный момент. Об этом сообщает South China Morning Post.

В тайваньском городе Синьчжу суд вынес приговор 59-летней мошеннице по фамилии Ли. Женщина попыталась получить более $270 тыс., для чего провела циничную операцию прямо на похоронах. Сообщается, что между Ли и усопшим существовал невыплаченный долг.

Используя фальшивые долговые расписки, женщина проникла в катафалк под видом прощания. Там она достала чернильную подушечку и начала снимать отпечатки с руки покойного. Сотрудники ритуальной службы заподозрили неладное, заметив подозрительно долгое нахождение Ли внутри и ее странные манипуляции. Они немедленно сообщили родственникам, которые и вызвали полицию.

Правоохранители задержали мошенницу с поличным. Суд учел ее чистосердечное признание и то, что деньги по поддельным документам так и не были получены. В итоге Ли приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет. Дополнительно она обязана выплатить штраф в $1,5 тыс. и отработать 90 часов на общественных работах.

