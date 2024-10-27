Сотрудники полиции подстрелили при задержании одного из сбежавших из липецкой колонии

Один из сбежавших из липецкой колонии заключенных оказал сопротивление при задержании и пытался скрыться от правоохранителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Преступник получил огнестрельное ранение.

Его госпитализировали, уточнила Волк.

Напомним, в пятницу, 25 октября около 21:00 из ИК-2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Предварительно они прорыли под техническим помещением тоннель шириной около 70 см и длиной больше 40 метров. По региону был введен план «Перехват». По горячим следам удалось задержать четверых преступников.

Ранее сообщалось о том, что пятый сбежавший из ИК в Липецкой области зэк-беглец задержан под Тамбовом.