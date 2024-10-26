112: пятый сбежавший из ИК в Липецкой области зэк-беглец задержан под Тамбовом

Пятый из шестерки осужденных за изнасилования и педофилию, что накануне через подкоп сбежали из исправительной колонии № 2 под Липецком, был найден и задержан правоохранителями в Тамбовской области, передает телеграм-канал 112.

Как приводится в публикации, таким образом получается, что все беглецы после того, как покинули территорию колонии, бросились врассыпную, стремясь скрыться в разных направлениях, а после перебраться в Узбекистан и Казахстан.

«Задержан 5-й, сбежавший из колонии под Липецком. Предварительно его тоже поймали в Тамбовской области», — сообщил telegram-канал.

Напомним, 25 октября в районе 9 часов вечера шестеро уголовников ИК-2 в Липецкой области прорыли под техническим помещением тоннель шириной около 70 см и длиной больше 40 метров. Сразу же по региону был введен план «Перехват». По горячим следам удалось задержать четверых беглецов. Следственный комитет России по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения возбудил уголовное (ст. 293 УК РФ).

Ранее МВД сообщило, что для задержания одного из сбежавших из липецкой ИК-2 пришлось применять табельное оружие. А перед этим в сеть выложили фото подкопа, через который сбежали насильники липецкой ИК-2.