Сотрудники РИА Новости удостоены наград Союза журналистов Москвы

Сотрудники информационного агентства РИА Новости стали лауреатами премий и наград, приуроченных ко Дню российской печати. Поощрения были вручены Союзом журналистов Москвы и рядом профильных ведомств.

Почетной грамотой Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ отмечена заместитель руководителя дипломатической редакции РИА Новости Кристина Луна-Родригес. Награда присуждена за высокий профессионализм и вклад в освещение международной повестки.

Почетную грамоту Министерства внутренних дел получила руководитель группы оперативной информации редакции силовых ведомств и происшествий Дарина Хануна. В ведомстве подчеркнули значимость ее работы в сфере оперативного информирования общества.

Благодарственным письмом Департамента здравоохранения Москвы отмечена руководитель редакции политической и общественной информации агентства Ольга Овчинникова. В ведомстве отметили ее вклад в освещение социально значимых тем.

Кроме того, благодарность комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи была вручена руководителю группы парламентской информации редакции политической и общественной информации Александру Масленникову. В комитете указали на его профессиональный подход к освещению деятельности законодательных органов.

Награждение сотрудников РИА Новости стало признанием их значительного вклада в развитие отечественной журналистики и объективное информирование аудитории.

