«Сотрудники школы» развели ямальского школьника на сотни тысяч рублей

Подросток из ямальского города поверил злоумышленникам и лишил мать 340 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональное УМВД.

Изначально мальчику стали поступать звонки с незнакомых номеров от якобы сотрудников школы, а позже — от лжепредставителей «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Школьника в ходе нескольких звонков убедили, что ему нужно перевести деньги матери на «безопасный счет». Ребенок поверил и совершил перевод по инструкции мошенников, лишив семью 340 тысяч рублей.

Мать молодого человека узнала о пропаже средств и обратилась в полицию. Там занялись поисками аферистов в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось про самые распространенные мошеннические схемы по аренде или покупке недвижимости.