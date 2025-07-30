Сотрудники скандального рехаба «Титан» получили жесткие сроки за похищения пациентов

В Перми завершилось громкое судебное разбирательство по делу реабилитационного центра «Титан», который несколько лет работал как преступная организация. Главные фигуранты получили жесткие сроки, пишет properm.ru.

Судья Андрей Кузнецов после пятимесячного совещания вынес обвинительный приговор всем десяти фигурантам дела. Директор центра Денис Клобуков получил максимальный срок — 11 лет колонии, его сообщники — от 6 до 10 лет строгого режима. Девять фигурантов получили 78 лет лишения свободы на всех. Один из обвиняемых, Андрей Радостев, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Расследование установило, что под видом помощи наркозависимым и алкоголикам в центре систематически нарушались права пациентов. Людей удерживали насильно, часто по заявлению родственников, которые хотели решить имущественные вопросы. При этом у сотрудников не было медицинского образования, а у организации — соответствующей лицензии. Следствие доказало, что в деревне Луговой, где располагался центр, создавались условия, схожие с тюремными.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора Анастасии Копысовой, которая настаивала на реальных сроках для всех обвиняемых: от 8 до 12. Дополнительно суд взыскал с каждого осужденного компенсации морального вреда в пользу потерпевших — от 50 до 130 тысяч рублей. Конфискованы 244 тысячи рублей, найденные при обыске, а земельный участок с домом, где располагался центр, останется под арестом до полного исполнения обязательств перед пострадавшими.

Примечательно, что обвиняемые, находившиеся в СИЗО с января 2022 года, свою вину не признали. На оглашении приговора присутствовали десятки человек — потерпевшие, родственники осужденных, журналисты и бывшие пациенты центра.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла преступную сеть и спасла 60 детей от сексуального рабства.