Сотрудники столичных кладбищ станут ездить на самокатах

Столичные кладбища закупили 50 электросамокатов, которые предназначены для повышения мобильности сотрудников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что общая стоимость заказа СИМ составила в районе двух миллионов рублей.

Отмечается, что наибольшее число электросамокатов, то есть пять штук, доставят на Домодедовское и Николо-Архангельское кладбища. Однако есть в столице и те кладбища, которым не досталось ни одного самоката, например Новодевичье кладбище.

Ранее сообщалось, что во дворе на юге Москвы каждую ночь появляется новый гроб.