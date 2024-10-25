Сотрудница «Роскосмоса» случайно отправила личное письмо на официальный канал
Фото: [Медиасток.рф]
Сотрудница «Роскосмоса» случайно опубликовала трогательное письмо о своей работе в официальный Telegram-профиль. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Не туда».
Личное сообщение женщина отправила в блог Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Рассказывая про свою жизнь некой Катюше, сотрудница многое раскрыла про свою работу и кадровые перестановки. Автор призналась, что ей грустно без руководителя, который ушел на форе сердечно-сосудистого заболевания. Текст получился добрым и объемным, но явно не предназначался для официального канала.
«От «Роскосмоса» прилетела, кажется, самая трогательная нетудашка», — прокомментировали в источнике.
Судя по последней информации, пост с официального канала удалили, хотя его успели посмотреть многие подписчики.
Ранее сообщалось, что на теле бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы.