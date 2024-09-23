В Генштабе Израиля заявили о начале военной операции в Ливане

Глава Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что утром 23 сентября ЦАХАЛ инициировала «упреждающую наступательную операцию» в Ливане. Об этом пишет РБК.

По словам офицера, израильтяне попытаются ликвидировать боевую инфраструктуру, на возведение которой «Хезболла» потратила 20 минувших лет.

«Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время», — сказал он.

Начальник генштаба также анонсировал подготовку к следующим этапам операции, о которых пообещал сообщить по мере развития событий. Герци Халеви подчеркнул, что должны быть созданы необходимые условия для возвращений жителей северной части Израиля в свои жилища.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ атаковала в Ливане более 300 объектов «Хезболла».