Соцфонд Крыма: 84 тыс. детей и 3,6 тыс. беременных получают помощь

Цифры, которые публично озвучивают чиновники социального блока, редко бывают просто статистикой — за ними всегда стоит масштаб работы громоздкой системы поддержки семей. На этот раз свои расчеты приоткрыли в Крыму. Выяснилось, что на полуострове ежемесячную помощь от государства стабильно получают родители 84 тыс. детей, не достигших совершеннолетия. Но детьми единое пособие не ограничивается.

В эту же категорию попадают и будущие мамы, которые проявили сознательность и встали на учет в женскую консультацию на раннем сроке — до двенадцати недель беременности. Таких, по данным заместителя управляющего отделением Соцфонда по региону Татьяны Сапроновой, насчитывается около 3,6 тыс. человек. Она уточнила в эфире «Крым 24», что это не планы и не обещания, а выплаты, которые уже идут прямо сейчас.

По сути, перед нами срез реальной нагрузки на бюджет в одном отдельно взятом регионе. Такие цифры позволяют оценить, насколько глубоко государственная помощь проникла в повседневную жизнь: пособие становится регулярным подспорьем для десятков тысяч семей, где растут дети, и для женщин, которые только готовятся стать матерями. И тот факт, что чиновник акцентирует внимание на слове «уже», говорит о важности именно текущего момента — система работает в режиме реального времени, а не обещает абстрактные блага в будущем. Итог прост: в Крыму больше 87 тыс. получателей единого пособия, и у каждого за этой сухой цифрой — своя история, свой бюджет и свой тихий расчет, на что хватит этих денег в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что максимальная выплата по беременности и родам достигла 955 тыс. рублей.