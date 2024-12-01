Соцфонд призвал россиян сохранить карточки СНИЛС старого образца

Эти документы считаются действительными, заменять их не нужно, сообщает РИА Новости.

В Соцфонде также напомнили о том, что в закон о персонифицированном учете были внесены поправки, согласно которым вместо ламинированной карточки старого образца граждане будут получать уведомление в электронном или в бумажном виде. В нем будут содержаться те же самые персональные данные.

Ранее сообщалось о том, что россиянам увеличат максимальный размер больничного до 6,8 тыс. руб. в день. Рост пособий по временной нетрудоспособности связан с увеличением зарплат в стране.