Соцфонд призвал россиян сохранить карточки СНИЛС старого образца
Фото: [официальный телеграм-канал Социального фонда России]
Представители Социального фонда России рекомендовали российским гражданам сохранить старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета.
Эти документы считаются действительными, заменять их не нужно, сообщает РИА Новости.
В Соцфонде также напомнили о том, что в закон о персонифицированном учете были внесены поправки, согласно которым вместо ламинированной карточки старого образца граждане будут получать уведомление в электронном или в бумажном виде. В нем будут содержаться те же самые персональные данные.
Ранее сообщалось о том, что россиянам увеличат максимальный размер больничного до 6,8 тыс. руб. в день. Рост пособий по временной нетрудоспособности связан с увеличением зарплат в стране.