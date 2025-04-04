Соцфонд раскрыл число пенсионеров в России

Социальный фонд РФ заявил, что на территории России проживает более 41 млн пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 1 января 2025 года, число граждан, которые ушли на заслуженный отдых, составило 41 169 796 человек.

33 379 424 гражданина являются получателями пенсии по старости, 2 193 963 пенсионера получают пенсии по инвалидности, по потере кормильца — 1 456 262.

Социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 гражданину РФ.

Ранее экономист Константин Селянин высказал мнение, что 60% от доходов, который гражданин получал во время своей профессиональной деятельности, — это комфортный для россиян размер пенсии.