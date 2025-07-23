В Московской области рабочим пенсионерам увеличат выплаты

В августе 2025 года 1,3 млн работающих пенсионеров Московского региона получат проиндексированные пенсии, это затронет тех, кто продолжил официально работать в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по Москве и Московской области.

Размер прибавки будет варьироваться в зависимости от заработной платы. Максимально за год граждане могут получить три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), узнать об этом можно в выписке из индивидуального лицевого счета. Она запрашивается через личный кабинет на портале госуслуг. Перерасчет проведут в беззаявительном порядке на основании трудового стажа и сведений о страховых взносах за последние 12 месяцев.

Узнать другие подробности по этой теме можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный).

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