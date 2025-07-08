Соцфонд: жители Москвы и области смогут получить накопления на пять лет раньше пенсионного возраста

Граждане, проживающие в московском регионе и имеющие в своем активе пенсионные накопления в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в отделение фонда, расположенное в регионе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отделения Социального фонда по Москве и Московской области.

В ведомстве уточнили, что получить средства из пенсионных накоплений можно на пять лет раньше, чем наступит пенсионный возраст: для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. При этом необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Также получателями могут стать и те, кто досрочно вышел на пенсию. К ним относятся работники, имеющие стаж на вредных производствах, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери», — рассказали в пресс-службе.

В Социальном фонде подчеркнули, что пенсионные накопления можно получить в виде единовременной или срочной выплаты, а также в форме накопительной пенсии.

Конкретный вид выплаты будет определяться в зависимости от того, сколько денег накопил работник в рамках пенсионных накоплений и как они были сформированы.

Единовременная выплата назначается, если сумма пенсионных накоплений не достигает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году по всей России этот минимум — 15 250 руб.

«Если же сумма будет выше указанной величины, то получателю будет назначена накопительная пенсия. В 2025 году максимальная сумма для получения единовременной выплаты составляет 411 750 рублей», — добавили в пресс-службе.

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