Социальная реклама против прерывания беременности появилась на входах в армавирские храмы

В Армавире стартовала необычная публичная социальная кампания, инициированная местной епархией. На оградах Свято-Троицкого собора и храма святителя Спиридона Тримифунтского в поселке Заветный были размещены плакаты, направленные против искусственного прерывания беременности.

Как сообщили в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Армавирской епархии, эта акция задумана как важный шаг в формировании в обществе представлений о безусловной ценности человеческой жизни с самого момента зачатия. По словам представителей епархии, размещенные изображения и тексты наглядно демонстрируют трагические и необратимые последствия аборта, выходящие за рамки обычной медицинской процедуры.

В своем комментарии для gorodarmavir.ru в епархии подчеркнули, что цель рекламы — побудить женщин, оказавшихся перед сложным моральным выбором, глубоко задуматься о последствиях такого решения. Через плакаты авторы инициативы стремятся донести мысль, что аборт означает прерывание уникальной жизни и лишение будущего человека возможности реализовать свой потенциал.

