Защита от родительского каприза: православные активисты предлагают вернуть детям «родные» имена

В России предложено на государственном уровне запретить называть детей именами, отсутствующими в православных святцах и не являющимися традиционными для народов страны. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия православная» Михаил Иванов, передает интернет-издание «Абзац».

По мнению общественного деятеля, современная тенденция давать детям необычные имена вроде Дона, Горыни, Флоры или Истории часто не имеет ничего общего с заботой о ребенке.

Иванов назвал такой подход следствием безответственности родителей и погони за сиюминутной модой, что противоречит отечественной культуре и может негативно сказаться на будущем детей.

«Насмешки сверстников, сложности с общением, постоянное чувство неестественности собственного имени – это тяжелый груз для неокрепшей души. Мы не можем допустить, чтобы родительский каприз становился причиной душевных ран на всю жизнь. Государство обязано защитить детей от подобных решений. Считаю необходимым рассмотреть вопрос о запрете на присвоение имен, кроме тех, что содержатся в святцах Церкви или являются устоявшимися, традиционными для народов России. Это не ограничение свободы, а акт защиты детства и сохранения нашего культурного кода», – заявил Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что традиционные имена, проверенные временем, несут в себе историческую память, связь поколений и духовный смысл, и призвал вернуться к таким именам, как Александр, Дмитрий, Анна и Елизавета.

